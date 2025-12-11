Бедард набрал 1+1 и стал 2-й звездой матча с «Рейнджерс». Форвард «Чикаго» с 42 очками делит 4-е место с Рантаненом в гонке бомбардиров НХЛ
Коннор Бедард – вторая звезда матча против «Рейнджерс».
Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард набрал 2 (1+1) очка и стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:0).
20-летний канадец набрал показатель полезности «плюс 2» в этой игре, нанес три броска по воротам и провел на льду 17:34 (1:45 – в большинстве).
В этом сезоне Бедард записал на свой счет 42 (19+23) балла при полезности «плюс 8» в 30 играх чемпионата НХЛ.
Он делит с нападающим «Далласа» Микко Рантаненом (13+29, 42 очка) четвертую позицию в гонке лучших бомбардиров чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
