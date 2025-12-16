Форсберг с хет-триком, Райнхарт и Готье с дублями – звезды дня в НХЛ

Филип Форсберг, Сэм Райнхарт и Каттер Готье – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – форвард «Анахайма » Каттер Готье с дублем в ворота «Рейнджерс» (4:1). У 21-летнего американца 36 (18+18) очков в 33 играх в сезоне.

Вторая звезда – форвард «Флориды» Сэм Райнхарт с дублем в ворота «Тампы» (5:2). У него 32 (17+15) очка в 32 играх в сезоне при полезности «минус 9».

Первая звезда – форвард «Нэшвилла » Филип Форсберг с 3 шайбами в ворота «Сент-Луиса» (5:2). Он делит 2-е место с Матсом Нэслундом по числу хет-триков (11) среди шведов в истории лиги.