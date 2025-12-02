Коротких о том, чем занимается в самолете: «Недавно книгу взял новую, «Мартин Иден» Джека Лондона, читал. Фильмы смотрю, сплю, иногда в шахматы с ребятами играем»

Коротких о том, чем занимается в самолете: книгу взял новую, «Мартин Иден».

Нападающий «Амура » Игнат Коротких рассказал, чем занимается во время долгих перелетов.

– Вашей команде приходится много времени проводить в самолете. Чем обычно занимаешься, когда долгий перелет?

– Недавно книгу взял новую, «Мартин Иден» Джека Лондона. Читал. Ноутбук наконец-то взял себе этим летом, фильмы смотрю, сплю.

Иногда с ребятами в шахматы играем – с Темой Шваревым, Дамиром Шаймардановым. Специально набор на магнитах купил.

– И кто в «Амуре» лучше всех играет в шахматы?

– Чемпиона не выделю. Я Артема обыграл, а Дамир – меня. Другие ребята тоже играют, но какой у них счет не знаю,– сказал Коротких.