Никишин забил 3-й гол в сезоне – «Виннипегу». У защитника «Каролины» 9 очков в 23 матчах

Защитник «Каролины» Александр Никишин забил 3-й гол в сезоне.

Россиянин отличился в матче НХЛ с «Виннипегом» (5:1), набрав 9-е (3+6) очко в текущем чемпионате. Всего в сезоне он провел 23 игры.

Сегодня за 16:38 (1:29 – в меньшинстве) у Никишина 5 бросков в створ ворот, 2 блок-шота, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».