Владимир Юрзинов: «Плавающие по барам акулы пера учили – сборные России не нужны. Хоккейный нигилизм – самая больная тема. Благодарен Ротенбергу, что институт удалось сохранить»

Владимир Юрзинов высказался относительно отношения прессы к СКА.

Петербургский клуб расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.

– Как объясните жесткое отношение прессы к СКА?

– Честно скажу, мне это совершенно неинтересно. Пресса, которая понимала и ценила хоккей, преимущественно осталась в прошлом.

Теперь в ней занимаются самолюбованием молодые люди, которые в своей жизни не воспитали даже одного ребенка, но которые при этом пытаются воспитать миллионы болельщиков, целый вид спорта и всю страну.

Причем очень часто этот процесс идет из увеселительных заведений, под напитки.

Знаете, это настолько нелепо, что даже не заслуживает обсуждения. Но это отравляет болельщиков, всю хоккейную страну.

– Каким видите развитие событий в СКА?

– Надеюсь, что никто не будет притормаживать такой клуб и такой город.

Создана мощная хоккейная система, ее нужно поддерживать. Беречь то, что достигнуто, – и улучшать результат, все предпосылки для которого созданы.

Но я считаю, что в нынешней ситуации есть и выигравшие.

– Кто?

– Например, Федерация хоккея России, сборная «России 25».

Роман – сильный, духовитый менеджер, у него появляется больше времени для ФХР, для сборных различных возрастов и для такого интересного проекта, как «Россия 25», сохранившего в эти трудные времена сам институт сборных.

Акулы пера, плавающие по барам, нас учили, что сборные хоккею России не нужны. Для меня вот этот хоккейный нигилизм, который разрушает наш хоккей, – самая больная тема.

Благодарен Ротенбергу и его команде, что институт сборных удалось сохранить.

Надеюсь, этой важнейшей работой он будет заниматься и дальше – уже с новыми силами, – сказал Владимир Юрзинов , являвшийся советником Романа Ротенберга в СКА.

Эпоха Ротенберга в СКА – только главные цифры