Владимир Юрзинов: «Плавающие по барам акулы пера учили – сборные России не нужны. Хоккейный нигилизм – самая больная тема. Благодарен Ротенбергу, что институт удалось сохранить»
Петербургский клуб расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.
– Как объясните жесткое отношение прессы к СКА?
– Честно скажу, мне это совершенно неинтересно. Пресса, которая понимала и ценила хоккей, преимущественно осталась в прошлом.
Теперь в ней занимаются самолюбованием молодые люди, которые в своей жизни не воспитали даже одного ребенка, но которые при этом пытаются воспитать миллионы болельщиков, целый вид спорта и всю страну.
Причем очень часто этот процесс идет из увеселительных заведений, под напитки.
Знаете, это настолько нелепо, что даже не заслуживает обсуждения. Но это отравляет болельщиков, всю хоккейную страну.
– Каким видите развитие событий в СКА?
– Надеюсь, что никто не будет притормаживать такой клуб и такой город.
Создана мощная хоккейная система, ее нужно поддерживать. Беречь то, что достигнуто, – и улучшать результат, все предпосылки для которого созданы.
Но я считаю, что в нынешней ситуации есть и выигравшие.
– Кто?
– Например, Федерация хоккея России, сборная «России 25».
Роман – сильный, духовитый менеджер, у него появляется больше времени для ФХР, для сборных различных возрастов и для такого интересного проекта, как «Россия 25», сохранившего в эти трудные времена сам институт сборных.
Акулы пера, плавающие по барам, нас учили, что сборные хоккею России не нужны. Для меня вот этот хоккейный нигилизм, который разрушает наш хоккей, – самая больная тема.
Благодарен Ротенбергу и его команде, что институт сборных удалось сохранить.
Надеюсь, этой важнейшей работой он будет заниматься и дальше – уже с новыми силами, – сказал Владимир Юрзинов, являвшийся советником Романа Ротенберга в СКА.