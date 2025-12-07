«Вашингтон» вызвал Тринеева и Стивенсона из АХЛ. Леонард и Линдгрен помещены в список травмированных
«Вашингтон» вызвал Тринеева и Стивенсона из «Херши».
«Вашингтон» вызвал нападающего Богдана Тринеева и вратаря Клея Стивенсона из АХЛ.
Клуб также сообщил, что поместил форварда Райана Леонарда и голкипера Чарли Линдгрена в список травмированных.
В 16 играх за «Херши» в нынешнем сезоне Тринеев набрал 12 (6+6) очков. Он еще не играл в НХЛ.
В активе Стивенсона 11 матчей в АХЛ, в которых он отразил 91,3% бросков при коэффициенте надежности 2,54.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Вашингтона»
