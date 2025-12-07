Ярослав Люзенков: «Бек завтра прилетает в Новосибирск. У ребят будет выходной, а он будет тренироваться»
Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков высказался после матча с «Барысом» (2:1 Б).
– Предполагали, что будет сложная игра. Соперники борются за путевку в плей-офф. Ключевыми моментами были удаления. Молодцы, что собрались, на буллитах вытащили еще одно очко.
– Предыдущая встреча повлияла на исход сегодняшнего матча?
– Была пара дней, чтобы восстановиться. Такие игры отнимают много сил. Мы были с мыслями, что нужно приехать сюда и забирать игру.
– «Сибирь» объявила о подписании Тэйлора Бека. Пока он не появлялся. Когда мы его увидим?
– Летит. Мы сами его ждем. Он завтра прилетает в Новосибирск. У ребят будет выходной, а он будет тренироваться, – сказал Люзенков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
