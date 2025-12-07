Ярослав Люзенков: «Бек завтра прилетает в Новосибирск. У ребят будет выходной, а он будет тренироваться»

Ярослав Люзенков: Бек завтра прилетает в Новосибирск.

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири » Ярослав Люзенков высказался после матча с «Барысом » (2:1 Б).

– Предполагали, что будет сложная игра. Соперники борются за путевку в плей-офф. Ключевыми моментами были удаления. Молодцы, что собрались, на буллитах вытащили еще одно очко.

– Предыдущая встреча повлияла на исход сегодняшнего матча?

– Была пара дней, чтобы восстановиться. Такие игры отнимают много сил. Мы были с мыслями, что нужно приехать сюда и забирать игру.

– «Сибирь» объявила о подписании Тэйлора Бека. Пока он не появлялся. Когда мы его увидим?

– Летит. Мы сами его ждем. Он завтра прилетает в Новосибирск. У ребят будет выходной, а он будет тренироваться, – сказал Люзенков.