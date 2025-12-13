Рутерфорд об обмене Куинна Хьюза: «Он один из лучших игроков в истории «Ванкувера». Но молодые ребята из «Миннесоты» станут ключевой частью перестройки и обеспечат нам светлое будущее»

Джим Рутерфорд об обмене Куинна Хьюза: молодые игроки станут частью перестройки.

Президент «Ванкувера » по хоккейным операциям Джим Рутерфорд высказался об обмене защитника Куинна Хьюза в «Миннесоту».

«Кэнакс» получили в сделке форвардов Марко Росси и Лиама Эхгрена, защитника Зеева Байума и выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2026.

Хьюз выступал за канадский клуб с сезона-2018/19. У 7-го номера драфта-2018 459 игр в регулярках НХЛ и 432 (61+371) балла.

Действующий контракт 26-летнего игрока с кэпхитом 7,85 миллиона долларов действует до завершения сезона-2026/27. Летом 2027 года игрок может выйти на рынок свободных агентов.

«Мы хотели бы поблагодарить Куинна за время, проведенное в «Ванкувере». Он замечательный человек и отличный игрок – один из лучших в истории клуба.

Учитывая обстоятельства, связанные с Джей Ти Миллером , а теперь и с Куинном, нам повезло заполучить очень хороших молодых игроков из «Миннесоты». Они станут ключевой частью нашей перестройки, которую мы сейчас проводим, и обеспечат нам светлое будущее.

Клуб продолжит развиваться, привлекая талантливых молодых игроков и стараясь как можно скорее войти в число претендентов на победу в Кубке Стэнли», – сказал Рутерфорд.