Каменский о допуске России: «Хочется, чтобы люди наверху поняли, что спорт вне политики. Все зависит от ИИХФ, международный хоккей сильно потерял без нас»
Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о возможном возвращении сборной России на международные турниры.
– Верите ли в скорое возвращение сборной России по хоккею?
– Хотелось бы, чтобы нас побыстрее вернули и чтобы люди, которые там наверху решают, поняли, что спорт вне политики. Ведь без российской сборной все турниры проходят не так интересно.
А когда нас вернут – зависит только от ИИХФ. Но мы тоже должны работать над этим и доказывать, что спорт вне политики. Сейчас в целом есть хорошая тенденция по возвращению нашего спорта, поэтому нужно работать, чтобы в хоккее нас быстрее вернули. А для этого нужно, чтобы чиновники поняли, что без сборной России все хоккейные турниры – неполноценные.
Международный хоккей сильно потерял без нас. Люди не видят наших ребят из НХЛ, а они все на ведущих ролях. КХЛ – вообще вторая лига в мире. Естественно, не видеть таких спортсменов – большая потеря для хоккея.
Мы будем работать, чтобы восстановить свои права: вернуть флаг и гимн и полноценно играть, – сказал Каменский.
