Каменский о допуске России: «Хочется, чтобы люди наверху поняли, что спорт вне политики. Все зависит от ИИХФ, международный хоккей сильно потерял без нас»

Каменский о допуске России: хочется, чтобы ИИХФ поняла – спорт вне политики.

Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о возможном возвращении сборной России на международные турниры.

– Верите ли в скорое возвращение сборной России по хоккею?

– Хотелось бы, чтобы нас побыстрее вернули и чтобы люди, которые там наверху решают, поняли, что спорт вне политики. Ведь без российской сборной все турниры проходят не так интересно.

А когда нас вернут – зависит только от ИИХФ . Но мы тоже должны работать над этим и доказывать, что спорт вне политики. Сейчас в целом есть хорошая тенденция по возвращению нашего спорта, поэтому нужно работать, чтобы в хоккее нас быстрее вернули. А для этого нужно, чтобы чиновники поняли, что без сборной России все хоккейные турниры – неполноценные.

Международный хоккей сильно потерял без нас. Люди не видят наших ребят из НХЛ , а они все на ведущих ролях. КХЛ – вообще вторая лига в мире. Естественно, не видеть таких спортсменов – большая потеря для хоккея.

Мы будем работать, чтобы восстановить свои права: вернуть флаг и гимн и полноценно играть, – сказал Каменский.

