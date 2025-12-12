Начало игры «Питтсбурга» с «Монреалем» откладывали на 30 минут. Хозяева приехали позже обычного из-за пробки, вызванной ДТП

Матч «Питтсбурга» с «Монреалем» откладывали на 30 минут из-за пробок.

Начало матча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом » и «Монреалем » (2:4) было перенесено на 30 минут из-за аварии на местной автомагистрали.

Многие игроки «Пингвинс» оказались в пробке, которая образовалась из-за ДТП. Хоккеисты прибыли на арену на час позже обычного, но выразили готовность выйти на лед с задержкой старта на 30 минут.

Отметим, что первую шайбу «Питтсбург» пропустил на второй минуте встречи.

21-летний вратарь «Монреаля» Фаулер дебютировал в НХЛ – победа в матче с «Питтсбургом». Он отразил 36 из 38 бросков и стал 1-й звездой