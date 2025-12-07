Тарасенко без очков в 7-м матче подряд: 2 броска, 1 потеря и «минус 1» за 12:42 против «Ванкувера». У него 2+8 в 22 играх в сезоне

Владимир Тарасенко остался без очков в 7 матчах подряд.

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (2:4).

На счету 33-летнего россиянина 10 (2+8) баллов в 22 играх в текущем сезоне при полезности «минус 6». Текущая серия без очков – 7 игр.

Сегодня Тарасенко (12:42, «минус 1») дважды бросил в створ и допустил 1 потерю.