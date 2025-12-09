Тарасенко забил «Сиэтлу» в пустые ворота – 1-й гол за 10 матчей. У него 3+8 в 23 играх в сезоне

Владимир Тарасенко забил «Сиэтлу» в пустые ворота – 1-й гол за 10 матчей.

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом » (4:1), поразив пустые ворота.

В текущем сезоне на счету 33-летнего россиянина стало 11 (3+8) очков в 23 играх при полезности «минус 5». Его безголевая серия из 9 матчей завершилась, как и серия из 7 матчей без набранных очков.

Сегодня Тарасенко (18:37 – максимальное время в сезоне, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ, отметившись также 1 силовым приемом и 1 перехватом.