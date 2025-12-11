Ротенберг встретился со Стивеном Сигалом в Новосибирске: «Поговорили о том, как важно передавать детям правильные ценности. Надеюсь, он почувствует энергетику российского хоккея»

Роман Ротенберг встретился со Стивеном Сигалом.

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о встрече с актером Стивеном Сигалом.

«Сегодня встретился с легендой мирового кино и сэнсеем – Стивеном Сигалом. Он впервые в Новосибирске, знакомится с городом. Поговорили о планах, о развитии культуры и спорта, о том, как важно передавать детям правильные ценности. Рассказал ему о большом Фестивале хоккея, который сейчас проходит в городе, и пригласил на матчи.

Для нас важно, когда такие выдающиеся люди знакомятся с российским хоккеем и атмосферой наших турниров. Надеюсь, он сможет почувствовать энергетику российского хоккея – она особенная.

Приглашаю всех болельщиков Новосибирска присоединиться к нам на арене! Впереди насыщенная программа, яркие события и настоящий спортивный праздник.

Расписание Фестиваля хоккея в Новосибирске:

11 декабря – турнир по хоккею 3х3, где сыграют и взрослые, и детские команды.

12 декабря – мастер-шоу с игроками сборной России. В этот же день стартуют Кубок Первого Канала и «Кубок Первого Канала . Дети».

С 12 декабря на всех событиях фестиваля выступят Gayazovs Brothers, Анна Волкова и Вова Солодков – они поддержат юных хоккеистов и сборную России.

13 и 14 декабря – матчи сборной России на Кубке Первого Канала против Беларуси и Казахстана. Приходите всей семьей – будет ярко!» – написал Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81/4791