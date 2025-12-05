  • Спортс
  Жаровский, Спронг, Дронов, Окулов, Канцеров, Пыленков, Лабанк сыграют в Матче звезд КХЛ-2026. Их выбрали голосованием СМИ
Жаровский, Спронг, Дронов, Окулов, Канцеров, Пыленков, Лабанк сыграют в Матче звезд КХЛ-2026. Их выбрали голосованием СМИ

Жаровский, Дронов, Окулов примут участие в Матче звезд КХЛ-2026.

КХЛ опубликовала результаты голосования СМИ, выбиравших участников Матча звезд-2026.

Фонбет Неделя Звезд Хоккея 2026 стартует 6 февраля матчем за Кубок Вызова. 7 февраля пройдут два конкурса на мастер-шоу и два полуфинальных матча, а 8 февраля – еще три конкурса хоккейного мастерства и решающие игры турнира.

На этом этапе были отобраны следующие 12 игроков:

KHL Ural Stars 

ЗащитникГригорий Дронов («Трактор»);

Нападающие: Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Роман Канцеров («Металлург»).

KHL RUS Stars 

Защитник: Даниил Пыленков («Динамо» Москва);

Нападающие: Константин Окулов («Авангард»), Андрей Белозеров («Нефтехимик»).

KHL U23 Stars 

Защитник: Даниил Орлов («Спартак»);

Нападающие: Михаил Ильин («Северсталь»), Егор Виноградов («Торпедо»).

KHL World Stars 

Защитник: Янни Калдис («Северсталь»);

Нападающие: Дэниэл Спронг (ЦСКА), Кевин Лабанк («Шанхай»).

Ранее стали известны 16 игроков, выбранных голосованием болельщиков. Свой выбор участников позже также сделает лига.

Радулов, Ткачев, Комтуа, Сурин, Короткий, Ливо, Шарипзянов сыграют в Матче звезд КХЛ-2026. Их выбрали голосованием болельщиков

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
