Жаровский, Спронг, Дронов, Окулов, Канцеров, Пыленков, Лабанк сыграют в Матче звезд КХЛ-2026. Их выбрали голосованием СМИ

Жаровский, Дронов, Окулов примут участие в Матче звезд КХЛ-2026.

КХЛ опубликовала результаты голосования СМИ, выбиравших участников Матча звезд -2026.

Фонбет Неделя Звезд Хоккея 2026 стартует 6 февраля матчем за Кубок Вызова. 7 февраля пройдут два конкурса на мастер-шоу и два полуфинальных матча, а 8 февраля – еще три конкурса хоккейного мастерства и решающие игры турнира.

На этом этапе были отобраны следующие 12 игроков:

KHL Ural Stars

Защитник : Григорий Дронов («Трактор »);

Нападающие : Александр Жаровский («Салават Юлаев »), Роман Канцеров («Металлург»).

KHL RUS Stars

Защитник : Даниил Пыленков («Динамо» Москва);

Нападающие : Константин Окулов («Авангард»), Андрей Белозеров («Нефтехимик»).

KHL U23 Stars

Защитник : Даниил Орлов («Спартак»);

Нападающие : Михаил Ильин («Северсталь»), Егор Виноградов («Торпедо»).

KHL World Stars

Защитник : Янни Калдис («Северсталь»);

Нападающие : Дэниэл Спронг (ЦСКА), Кевин Лабанк («Шанхай»).

Ранее стали известны 16 игроков, выбранных голосованием болельщиков. Свой выбор участников позже также сделает лига.

Радулов, Ткачев, Комтуа, Сурин, Короткий, Ливо, Шарипзянов сыграют в Матче звезд КХЛ-2026. Их выбрали голосованием болельщиков