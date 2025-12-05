Жаровский, Спронг, Дронов, Окулов, Канцеров, Пыленков, Лабанк сыграют в Матче звезд КХЛ-2026. Их выбрали голосованием СМИ
КХЛ опубликовала результаты голосования СМИ, выбиравших участников Матча звезд-2026.
Фонбет Неделя Звезд Хоккея 2026 стартует 6 февраля матчем за Кубок Вызова. 7 февраля пройдут два конкурса на мастер-шоу и два полуфинальных матча, а 8 февраля – еще три конкурса хоккейного мастерства и решающие игры турнира.
На этом этапе были отобраны следующие 12 игроков:
KHL Ural Stars
Защитник: Григорий Дронов («Трактор»);
Нападающие: Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Роман Канцеров («Металлург»).
KHL RUS Stars
Защитник: Даниил Пыленков («Динамо» Москва);
Нападающие: Константин Окулов («Авангард»), Андрей Белозеров («Нефтехимик»).
KHL U23 Stars
Защитник: Даниил Орлов («Спартак»);
Нападающие: Михаил Ильин («Северсталь»), Егор Виноградов («Торпедо»).
KHL World Stars
Защитник: Янни Калдис («Северсталь»);
Нападающие: Дэниэл Спронг (ЦСКА), Кевин Лабанк («Шанхай»).
Ранее стали известны 16 игроков, выбранных голосованием болельщиков. Свой выбор участников позже также сделает лига.
