Панарин про 900 очков в НХЛ: «Это означает, что я уже давно выступаю в этой лиге»
Панарин про 900 очков в НХЛ: это многое значит для меня.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о том, что набрал 900 очков в НХЛ.
Панарин забросил шайбу в пустые ворота и сделал передачу в матче НХЛ против «Оттавы» (4:2).
В его активе теперь 900 (311+589) очков в 781 игре за карьеру в лиге в рамках регулярок.
«Это многое значит для меня.
Это также означает, что я уже давно выступаю в этой лиге», – сказал Панарин.
Панарин – 8-й россиянин в истории НХЛ с 900+ очками за карьеру. До идущего на 7-м месте в списке Дацюка – 18 баллов
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
