Панарин про 900 очков в НХЛ: «Это означает, что я уже давно выступаю в этой лиге»

Панарин про 900 очков в НХЛ: это многое значит для меня.

Нападающий «Рейнджерс » Артемий Панарин высказался о том, что набрал 900 очков в НХЛ.

Панарин забросил шайбу в пустые ворота и сделал передачу в матче НХЛ против «Оттавы» (4:2).

В его активе теперь 900 (311+589) очков в 781 игре за карьеру в лиге в рамках регулярок.

«Это многое значит для меня.

Это также означает, что я уже давно выступаю в этой лиге», – сказал Панарин.

Панарин – 8-й россиянин в истории НХЛ с 900+ очками за карьеру. До идущего на 7-м месте в списке Дацюка – 18 баллов