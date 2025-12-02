Карандин о КХЛ: «Игроков уровня Шипачева единицы, основная масса – примитивные солдатики типа Шэна, и именно их действия поощряются. Даже грязь у борта пропускается»

Юрий Карандин: уровень нашего хоккея снижается.

Юрий Карандин считает, что уровень хоккея в России в последние годы снижается.

Экс-арбитр поделился мыслями о моменте с травмой форварда минского «Динамо » Вадима Шипачева в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом » после силового приема Павла Шэна у борта.

«От системы судейства в стране очень многое зависит, какой арбитраж – такой и хоккей. Вы посмотрите, во что превращается наш хоккей.

Игроков уровня Шипачева единицы, основная масса – примитивные солдатики типа Шэна. И именно их действия не то что наказываются, а скорее поощряются. Всеми этими непонятными культами якобы силовых приемов и столкновений, который поощряют не только арбитры, но и телевизионщики своими постоянными повторами.

Даже откровенная грязь у борта в КХЛ все чаще пропускается, тут эпизод Шэн – Шипачев – лучший пример. А если учесть возросшие скорости и переход на маленькие площадки, то получаем нечто среднее между хоккеем и тараканьими бегами.

Не сомневаюсь, что скоро мы вернемся на мировую арену. И сразу увидим реальный уровень нашего хоккея, который в последние годы, к сожалению, снижается. В том числе из-за судей» – сказал бывший арбитр Карандин.