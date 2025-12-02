КХЛ определила лучших игроков ноября.

КХЛ назвала лучших игроков ноября.

Лучшим вратарем признан Зак Фукале («Динамо» Минск ), одержавший 5 побед в 7 матчах месяца с коэффициентом надежности 1,44. Он отразил 94,44% бросков. В матчах с «Сибирью» (7:0) и «Спартаком» (6:0) Фукале сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Тревор Мерфи (СКА ), набравший 11 (3+8) очков в 9 играх Фонбет Чемпионата КХЛ с показателем полезности «+4». На счету Мерфи победные шайбы в матчах с «Шанхаем» (3:2 ОТ) и московским «Динамо» (3:2), а также 5 силовых приемов, 14 блокированных бросков, 3 отбора шайбы и 2 перехвата.

Лучшим нападающим назван Владимир Ткачев («Металлург»). Он набрал 18 (5+13) баллов в 11 матчах месяца с показателем полезности «+9». На его счету победная шайба в матче с «Ладой» (6:4), 5 силовых приемов, 3 блокированных броска, 6 отборов шайбы и 6 перехватов.

Лучшим новичком признан нападающий Александр Жаровский («Салават Юлаев»), набравший 4 (2+2) очка в 9 матчах. Его шайбы в матчах с «Барысом» (2:1) и «Нефтехимиком» (2:1) стали победными. На счету Жаровского также 2 силовых приема, 3 блокированных броска, 4 отбора шайбы и 4 перехвата.