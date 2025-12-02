Карандин о травме Шипачева: «Фол Шэна очевидный, судьи молчат – этого никак не понять. В НХЛ грязь против ведущих игроков моментально наказывается, Гретцки объезжали за километр»

Юрий Карандин раскритиковал арбитров за момент с травмой Вадима Шипачева.

Юрий Карандин высказался о моменте с травмой форварда минского «Динамо» Вадима Шипачева в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Адмирала ».

– В прессе небольшой резонанс вызвал эпизод из последнего матча во Владивостоке, в котором форвард «Адмирала» Шэн у борта травмировал лидера минского «Динамо» Шипачева. Что о нем скажете?

– В первую очередь скажу о судействе, это самая близкая мне тема.

Игру обслуживал опытный Ромасько – в связке с Дударовым. Первый период, игра только набирает ход, нужно устанавливать планку арбитража. Шэн даже не пытается сыграть в шайбу, разгоняется и у борта бьет Шипачева. Тот с трудом покидает площадку – травма, матч для него завершен.

Фол, учитывая последствия, очевидный. Можно спорить только о количестве штрафных минут. А Ромасько и Дударов молчат – и этого никак не понять.

Я вам скажу, что Шипачеву крупно повезет, если он отделается, например, легким сотрясением. Удар был скорее в спину, после таких часто бывают переломы и другие тяжелые травмы.

– Ромасько в свое время поработал в Северной Америке, он в принципе должен знать, что там к звездам – особый подход. Мы правы?

– В НХЛ грязь против ведущих игроков лиги моментально наказывается. Причем раньше наказание там шло со стороны не только судей, но и так называемых телохранителей.

В свое время того же Гретцки соперники объезжали за километр. Если бы кто-то против него сыграл так, как Шэн против Шипачева, это была бы массовая драка. Было бы много синяков, штрафов от судей и дисквалификаций от НХЛ .

А у нас Шипачев идет на первую тысячу очков в истории КХЛ. Тут бы лиге сделать из этого события гонку и большой праздник, а в ответ – молчок. Кстати, этот же молчок был и в начале сезона, когда Шипачева едва не покалечил капитан «Спартака » Миронов.

Так что тут большие вопросы не только к судьям, но и к лиге. Сами себя деклассируем! – сказал бывший арбитр, рекордсмен чемпионатов СССР по числу проведенных матчей.