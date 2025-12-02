Гендиректор «Салавата» о Ремпале: «Его подписание – шаг к построению новой команды. Продление во многом зависит от того, какой будет потолок зарплат и бюджет»

Гендиректор «Салавата»: подписание Ремпала – шаг к построению новой команды.

Генеральный директор «Салавата Юлаева » Ринат Баширов высказался о возвращении в команду канадского форварда Шелдона Ремпала .

Контракт с 30-летним канадцем рассчитан до конца текущего сезона, сообщалось, что зарплата составит 100 миллионов рублей . В 8 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ он набрал 7 (2+5) очков.

– Вы вложили большие деньги в трансфер и подписали Шелдона Ремпала. Ожидания были высокими. Готовы терпеть? Не давит ли это на игрока?

– Думаю, он сам оказывает на себя давление. Ребята поддерживают его, он волнуется. Приехал не в оптимальной форме – это было видно. Он старается в каждой игре, команда подстраивается.

Мы понимаем ситуацию и уже смотрим на следующий сезон. Подписание Ремпала – шаг к построению новой команды.

– То есть вы намекаете на возможное продление контракта?

– Не исключаем. Многое зависит не только от нас: какой будет потолок зарплат, какой бюджет. Исходя из этого и будем принимать решения, – сказал Баширов.