Шелдон Ремпал: «В «Салавате» много талантливых и мастеровитых хоккеистов. Никто не будет сдаваться, у нас огромный потенциал. Будем прилагать усилия, чтобы лучше играть»

Шелдон Ремпал высказался о матче «Салавата» с «Ладой».

Нападающий «Салавата Юлаева » Шелдон Ремпал подвел итоги матча против «Лады» (3:5).

Форвард сделал передачу в первой игре после возвращения в «Салават» из Северной Америки.

– Конечно, приятные впечатления от возвращения в Уфу, болельщики очень тепло меня встретили. Но, конечно, я расстроен поражением, наши фанаты заслужили большего. Обидный проигрыш, ключевым стала игра в большинстве и меньшинстве.

– Как чувствуете себя физически? Давно не играли в официальных матчах.

– Да, длительный простой в игре и длительный перелет сказываются, но я думаю, что потребуется несколько матчей, чтобы набрать кондиции и потом показывать свой лучший хоккей.

– Вас поставили в звено к Родуолду и Броссо. Насколько они отличаются от тех хоккеистов, с которыми вы играли в прошлом сезоне?

– Команда выглядит по-другому, если сравнивать с прошлым сезоном, но здесь много талантливых и мастеровитых игроков.

Никто не будет сдаваться, у нас огромный потенциал. Будем прилагать усилия, чтобы лучше играть, – сказал Ремпал.

«Салават» отыгрался с 0:2, но проиграл «Ладе». У команды Козлова 3 поражения в 4 последних играх