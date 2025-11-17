«Локомотив» расторг контракт с Рябыкиным. Тренер входил в тренерский штаб Хартли
Дмитрий Рябыкин покинул тренерский штаб «Локомотива».
«Локомотив» сообщил о расторжении договора с тренером Дмитрием Рябыкиным, который входил в штаб Боба Хартли.
«Контракт с тренером Дмитрием Рябыкиным расторгнут по обоюдному согласию сторон. Клуб благодарит Дмитрия Анатольевича за работу.
Желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.
Рябыкин уволен из «Локомотива» – он помогал в штабе Хартли. Тренер сказал: «Причины не объяснили. Я отвечал за большинство – это что-то новое для меня»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
