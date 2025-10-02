Губерниев о Капризове: «Через 3-4 года «Миннесота» созреет, чтобы бороться за Кубок Стэнли. У «Вашингтона» тоже была слабая команда, но взяла трофей с Овечкиным»
Дмитрий Губерниев заявил, что «Миннесота» скоро будет бороться за Кубок Стэнли.
Ранее 28-летний форвард подписал контракт с «Миннесотой» на 8 лет и 136 млн долларов.
«У Кирилла контракт на восемь лет. Через три-четыре года команда созреет, чтобы бороться за Кубок Стэнли. Сегодня там нет сильных партнеров, а завтра будут.
У «Вашингтона» тоже была слабая команда, но с Овечкиным «Кэпиталс» взяли трофей», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Владелец «Миннесоты» об отказе Капризова от 128 млн за 8 лет: «Мы волновались. Это впервые заставило задуматься, получится ли у нас договориться»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
