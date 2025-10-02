  • Спортс
  • Губерниев о Капризове: «Через 3-4 года «Миннесота» созреет, чтобы бороться за Кубок Стэнли. У «Вашингтона» тоже была слабая команда, но взяла трофей с Овечкиным»
10

Губерниев о Капризове: «Через 3-4 года «Миннесота» созреет, чтобы бороться за Кубок Стэнли. У «Вашингтона» тоже была слабая команда, но взяла трофей с Овечкиным»

Дмитрий Губерниев заявил, что «Миннесота» скоро будет бороться за Кубок Стэнли.

Ранее 28-летний форвард подписал контракт с «Миннесотой» на 8 лет и 136 млн долларов.

«У Кирилла контракт на восемь лет. Через три-четыре года команда созреет, чтобы бороться за Кубок Стэнли. Сегодня там нет сильных партнеров, а завтра будут.

У «Вашингтона» тоже была слабая команда, но с Овечкиным «Кэпиталс» взяли трофей», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Владелец «Миннесоты» об отказе Капризова от 128 млн за 8 лет: «Мы волновались. Это впервые заставило задуматься, получится ли у нас договориться»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
