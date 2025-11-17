Сергей Сапего: «СКА не устраивает положение в таблице – каждый выкладывается уже не на 100%, а на 110%. Надо продолжать играть по системе, не подстраиваться под соперника»

Сергей Сапего: СКА не устраивает положение в таблице КХЛ.

Защитник СКА Сергей Сапего дал комментарий после победы над «Металлургом» (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Команда идет на седьмой позиции в таблице Западной конференции на данный момент.

– У СКА четыре победы в пяти матчах. Что-то изменилось в команде? Тренировки, настрой, атмосфера?

– В целом ничего не поменялось. Мы понимаем, что наше текущее положение в таблице нас вообще не устраивает.

Поэтому каждый выкладывается уже не на 100 процентов, а старается достать из себя какой-то максимум. И прикладывает уже где-то 110 процентов.

– СКА поднялся в зону плей-офф. Как команде удержать это место?

– Продолжать играть по своей системе, не подстраиваться под игру соперника, просто выполнять то, что от нас требуют. Надеюсь, результат себя не заставит ждать.

– Побеждаете серьезных соперников: «Шанхай», московское «Динамо», «Авангард», теперь «Металлург». Может, у команды появилась спортивная злость?

– Наверное, да. В предыдущих матчах хромала реализация. Много создавали, но с одним-двумя голами сложно выиграть игру.

Нужно реализовывать свои моменты, и за счет этого появится уверенность, и можно где-то уже поспокойнее заканчивать игры, – сказал Сергей Сапего .