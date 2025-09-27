Генич о критике Романцева от фигуристов: «Многие считают, что футболисты зажрались. Но ни один другой вид спорта не заставит сотни тысяч людей высыпать на улицы»

Константин Генич оценил критику Олега Романцева от фигуристов.

Бывший главный тренер «Спартака» ранее заявил: «Футбол – это мужицкая игра. Если ты валяешься, корчишься, кричишь – иди в другой вид спорта, в фигурное катание ».

«Когда футбольный человек говорит что-то про другие виды спорта, это вызывает максимальное раздражение.

Многие считают, что футболисты зажрались, не заслуживают таких денег и званий. У нас ЗМС (звание мастера спорта – Спортс’‘) выдают за достижения на Олимпиаде, а что футболисты вообще выиграли? Они стали четвертьфиналистами ЧМ – и им сразу все привилегии. Конечно, это вызывает раздражение у других видов, я могу их понять.

Но ни один вид спорта – кроме хоккея в 2008-м, когда выиграли чемпионат мира, и то вряд ли – не заставит людей сотнями тысяч высыпать на улицы и праздновать всей страной. Ни один! При всем уважении к заслугам синхронистов и фигуристов», – сказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич .