Федор Конюхов: «Хоккей – наш национальный вид спорта, исторически сложилось с ним. В футболе мы не можем влиться»

Федор Конюхов заявил, что хоккей – национальный вид спорта в России.

«Считаю, наш национальный вид спорта – хоккей. В футболе все-таки мы не можем влиться.

Мне вот говорят, что я не люблю футбол. Нет, я его люблю, критикую его и возмущаюсь. Мне до слез обидно, когда мы проигрываем. Я все виды спорта люблю: наши проиграли в конном, голубином или собачьем виде спорта – все равно переживаю.

А с хоккеем у нас исторически сложилось. Вспомнить время, когда ребята в Канаде играли. Я вот люблю Третьяка и Фетисова . Они сделали нам победы.

А в футболе при моей жизни такого подъема пока не было. Я же вот не болею за какую-то команду, потому что нет такой команды, чтобы за нее прямо болеть», – сказал путешественник Федор Конюхов .

