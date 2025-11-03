Минтюков набрал 1-е очко за 5 матчей. У защитника «Анахайма» ассист, 1 бросок, 2 блока и 2 потери за 18:20 в игре с «Нью-Джерси»

Павел Минтюков набрал 1-е очко за 5 матчей.

Защитник «Анахайма » Павел Минтюков отметился результативной передачей при шайбе Криса Крайдера в пустые ворота «Нью-Джерси » в матче регулярного чемпионата (4:1).

На счету 21-летнего россиянина стало 3 (0+3) балла в 11 играх при полезности «+1» и среднем времени на льду 15:39.

Сегодня Минтюков (18:20, нейтральная полезность) отметился 1 броском в створ и 2 блоками, а также допустил 2 потери.