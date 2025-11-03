Шабанов пропустил 6-й матч «Айлендерс» подряд. Форвард приступил к тренировкам на льду, но срок его возвращения в состав после травмы неясен
Максим Шабанов пропустил 6-й матч «Айлендерс» подряд.
Форвард «Айлендерс» Максим Шабанов не сыграл против «Коламбуса» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ, пропустив шестой матч подряд.
25-летний игрок ранее выбыл с травмой верхней части тела. Как сообщил журналист Newsday Эндрю Гросс, россиянин уже приступил к тренировкам на льду, но срок его возвращения в состав неясен.
В 6 матчах в текущем сезоне Шабанов набрал 3 (1+2) очка при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 11:43.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: CBS Sports
