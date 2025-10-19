Давыдов о Шипачеве: «В НХЛ из рекордов Овечкина делают «конфетку». У Вадима в КХЛ вот-вот падет тысяча очков – историческое событие! Ажиотажа от лиги и СМИ не вижу, обидно»

Виталий Давыдов считает недостаточным внимание КХЛ к достижениям Вадима Шипачева.

– Когда нам ждать 900-й гол Овечкина?

– Вскоре. Меня тут порадовал ваш коллега, который уже позвонил в Нью-Йорк вице-президенту НХЛ Биллу Дэйли и весь в волнении поинтересовался, как там будут отмечать 900-й гол Овечкина. Все понимают, что новый рубеж вот-вот покорится. И вот тут мне немного обидно за наш внутренний хоккей, за КХЛ.

– Почему, Виталий Семенович?

– Я так понимаю, что из рекордов нашего Александра за океаном продолжают делать «конфетку». Там будут крутить эту мыльную снайперскую оперу до тех пор, пока Овечкин с ними не попрощается.

А вот у нас в КХЛ, к сожалению, к красивым цифрам и рекордам не такой интерес. Если я правильно считаю, на счету Вадима Шипачева уже 986 очков в КХЛ, вот-вот падет первая тысяча – историческое событие!

Но по-прежнему не вижу никакого ажиотажа со стороны лиги и прессы. Российские журналисты как будто про Шипачева забыли, отдав белорусским. Вот вы с вашими коллегами будете звонить в Москву президенту КХЛ Алексею Морозову по поводу этой тысячи? Не будете? Вот вам и весь ответ.

– Как и в случае с Овечкиным, «Динамо» тоже будет иметь отношение к этому рекорду.

– Все верно. И я до сих пор вспоминаю, как Вадим играл за нашу команду, как вел за собой первое звено с Кагарлицким и Яшкиным . То «Динамо» было узнаваемым, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.