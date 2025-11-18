«Локомотив» подписал с Исаевым новый контракт до 2027 года (Metaratings)

Даниил Исаев подписал с «Локомотивом» новый контракт.

По информации Metaratings, «Локомотив » подписал новое соглашение с 25-летним голкипером Даниилом Исаевым до 31 мая 2027 года.

Исаев является воспитанником школы ярославского клуба и выступает за него всю карьеру.

На его счету 227 матчей за «Локомотив» с учетом плей-офф и победа в Кубке Гагарина-2025. Он дважды становился лучшим вратарем сезона в FONBET КХЛ (2024, 2025).

В текущем чемпионате Исаев провел 24 игры и одержал 16 побед, отражая в среднем 92,6% бросков при коэффициенте надежности 1,96.