«Торонто» вызвал Ахтямова из АХЛ перед матчем против «Лос-Анджелеса»
«Торонто» вызвал Артура Ахтямова из АХЛ.
«Торонто» вызвал вратаря Артура Ахтямова из АХЛ.
В нынешнем сезоне 24-летний голкипер провел 6 игр за «Торонто Марлис», отражая в среднем 2,82 броска при коэффициенте надежности 89,4.
14 ноября «Торонто» сыграет против «Лос-Анджелеса». Начало – в 03:00 по московскому времени.
Напомним, 12 ноября вратарь «Мэйпл Лифс» Энтони Столарц из-за травмы не доиграл матч с «Бостоном» (3:5).
Также сообщается, что нападающий Скотт Лоутон был помещен в список травмированных.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба «Торонто»
