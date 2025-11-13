«Торонто» вызвал Ахтямова из АХЛ перед матчем против «Лос-Анджелеса»

«Торонто» вызвал Артура Ахтямова из АХЛ.

«Торонто» вызвал вратаря Артура Ахтямова из АХЛ .

В нынешнем сезоне 24-летний голкипер провел 6 игр за «Торонто Марлис », отражая в среднем 2,82 броска при коэффициенте надежности 89,4.

14 ноября «Торонто» сыграет против «Лос-Анджелеса». Начало – в 03:00 по московскому времени.

Напомним, 12 ноября вратарь «Мэйпл Лифс» Энтони Столарц из-за травмы не доиграл матч с «Бостоном» (3:5).

Также сообщается, что нападающий Скотт Лоутон был помещен в список травмированных.