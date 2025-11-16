«Торонто» проиграл 5 матчей подряд. Команда Беруби опустилась на 15-е место на Востоке
«Торонто» проиграл 5 матчей подряд и опустился на 15-е место на Востоке.
«Торонто» проиграл «Чикаго» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Поражение стало для «Лифс» 5-м подряд. Команда под руководством Крэйга Беруби опустилась на 15-е место в Восточной конференции (18 очков в 19 играх).
«Торонто» поместил Мэттьюса в список травмированных. Форвард пропустит минимум неделю
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
