Овечкин поздравил Маршанда с 1000-м очком в НХЛ. Они обменялись свитерами и сделали фото вместе с Бобровским после матча «Вашингтона» и «Флориды»
Александр Овечкин поздравил Брэда Маршанда с 1000-м очком в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил Брэда Маршанда после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:6).
37-летний форвард «Пантерс» набрал свое 1000-е очко в регулярках лиги в этой встрече.
После матча Овечкин встретился с Маршандом. Игроки обменялись свитерами и сделали фото вместе с вратарем «Флориды» Сергеем Бобровским, сегодня не принимавшим участия в матче.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RMNB
