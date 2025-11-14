Овечкин поздравил Маршанда с 1000-м очком в НХЛ. Они обменялись свитерами и сделали фото вместе с Бобровским после матча «Вашингтона» и «Флориды»

Александр Овечкин поздравил Брэда Маршанда с 1000-м очком в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин поздравил Брэда Маршанда после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:6).

37-летний форвард «Пантерс» набрал свое 1000-е очко в регулярках лиги в этой встрече.

После матча Овечкин встретился с Маршандом. Игроки обменялись свитерами и сделали фото вместе с вратарем «Флориды» Сергеем Бобровским, сегодня не принимавшим участия в матче.