  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бабаев о Бурдасове в «Ладе»: «Рассчитывал на клуб, борющийся за лидерство, но в Тольятти поехал воодушевленный. Антон пошел на понижение, считает, что все отобьется в будущем»
4

Бабаев о Бурдасове в «Ладе»: «Рассчитывал на клуб, борющийся за лидерство, но в Тольятти поехал воодушевленный. Антон пошел на понижение, считает, что все отобьется в будущем»

Агент Антона Бурдасова высказался о его переходе в «Ладу».

Тольяттинский клуб подписал контракт с 34-летним нападающим до конца сезона-2025/26.

Антон рассчитывал на клуб, который борется на лидирующие позиции. Но он поговорил с Шумаковым, Антипиным и другими ребятами, которые объяснили ему, что у этого тренера (Павла Десяткова. – Спортс’‘) он будет получать удовольствие от хоккея. Тогда он поменял свою позицию. В Тольятти он поехал воодушевленный.

Уже соскучился по игре?

– Да, ожидание давит все-таки. В «Ладу» он пошел не из-за безысходности, а потому что хочет поработать с этим тренером. Его друзья в команде играют, поэтому ему будет намного легче.

Появилась информация, что Бурдасов подписал контракт на небольшие деньги.

– У «Лады» не было больших возможностей по деньгам, и он пошел на понижение. Он считает, что это все отобьется в будущем. Если хорошо сыграет, то сможет на следующий год получить уже другие деньги. Главное – играть в хоккей, а не ждать у моря погоды.

Бурдасов ставит перед собой задачу вернуться на свой уровень?

– В «Барысе» он показывал хороший хоккей, был одним из лучших, выдерживал все нагрузки, в том числе «баллоны». В другой ситуации он мог бы набрать больше очков, но он все равно демонстрировал свой уровень. Ждем, что в «Ладе» он покажет себя с наилучшей стороны, – сказал Шуми Бабаев

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoАнтон Бурдасов
logoЛада
logoВиктор Антипин
logoСергей Шумаков
logoШуми Бабаев
logoКХЛ
logoПавел Десятков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лада» подписала контракты с Бурдасовым и Сетдиковым до конца сезона
сегодня, 13:14
«Лада» заплатит Бурдасову 15 млн рублей за сезон, бонусы – 10 млн. Сетдиков заработает 10+5 млн рублей (Metaratings)
сегодня, 12:22
Главные новости
Быков о кокаине у Ивана Морозова: «Нужно наказывать, но не ломать карьеру молодому парню. Мы не прячемся, мы за чистый спорт. Как бы мир к нам не относился, делаем свое дело»
30 минут назад
Буше о 4:3 с «Барысом»: «Недоволен игрой «Авангарда» во 2-м и 3-м периодах. От простых вещей, приносящих успех, зачем-то переключаемся на сложные, делая то, что не нужно»
45 минут назад
19-летний Короткий набрал 9+5 в 19 играх сезона. Форвард СКА забил «Сибири»
55 минут назад
КХЛ. «Металлург» играет с «Ак Барсом», СКА против «Сибири», «Авангард» обыграл «Барыс», «Салават Юлаев» разгромил «Адмирал»
сегодня, 16:35Live
«Салават» выиграл 4-й матч подряд – 6:1 с «Адмиралом». Команда Козлова отстает на 1 очко от зоны плей-офф на Востоке
сегодня, 16:22Видео
19-летний Фаизов из «Салавата» забросил первую шайбу в КХЛ – «Адмиралу»
сегодня, 15:36Видео
У форварда «Салавата» Жаровского 1+2 в игре с «Адмиралом». 18-летний проспект «Монреаля» набрал 12 очков в 12 матчах чемпионата КХЛ
сегодня, 15:25Видео
Бабенко вошел в штаб СКА. Экс-тренер «Ак Барса» и «Витязя» играл за армейцев в сезоне-2008/09
сегодня, 14:55
НХЛ. «Коламбус» примет «Торонто» в единственном матче дня
сегодня, 14:53
«Юта» продлила контракт с Кули на 8 лет и 80 млн долларов. У 21-летнего форварда 8+4 за 11 игр в этом сезоне
сегодня, 14:37
Ко всем новостям
Последние новости
Тамбиев об 1:6 с «Салаватом»: «В каждом матче у «Адмирала» находятся игроки, которые не выполняют задание по каким‑то причинам. Доносится, разжевывается, но увы»
14 минут назад
Кравец о 3:4 с «Авангардом»: «Во 2-м и 3-м периодах «Барыс» переиграл соперника и по моментам, и по движению, и по броскам. Надо учиться забивать и не делать нелепых ошибок, все у нас будет хорошо»
сегодня, 16:51
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 16:30Тесты и игры
Плющев о СКА: «Насчет выхода в плей-офф уверенности нет, выбить конкурентов будет непросто. Слишком много сделали того, что противоречит писаным и неписаным законам»
сегодня, 16:09
Кули о продлении с «Ютой»: «Жизнь в Юте с первого дня была потрясающей, а выбор в пользу игры с такими партнерами – очень легким. У нас есть шанс сделать что-то особенное»
сегодня, 15:53
Каменский об Овечкине и 900-й шайбе: «На него это не давит. Он первый и единственный, поэтому забьет этот гол. Все бывает в долгом хоккейном марафоне, пока не идет»
сегодня, 15:10
Фетисов о результативности Овечкина: «900-я шайба обязательно будет. У Саши достаточно терпения – он поймает момент и будет забивать»
сегодня, 14:28
Просветов отразил все 33 броска в матче АХЛ за фарм-клуб «Калгари». Суниев и Кузнецов забросили по шайбе
сегодня, 13:44
Нюландер о возвращении в «Торонто» после травмы: «Приходится с ней бороться. Все в порядке, но я предпочел бы не говорить об этом»
сегодня, 13:28
Шабанов пропустит еще минимум 2 матча из-за травмы. Форвард «Айлендерс» не играет с 22 октября
сегодня, 12:33