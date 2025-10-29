Бабаев о Бурдасове в «Ладе»: «Рассчитывал на клуб, борющийся за лидерство, но в Тольятти поехал воодушевленный. Антон пошел на понижение, считает, что все отобьется в будущем»

Агент Антона Бурдасова высказался о его переходе в «Ладу».

Тольяттинский клуб подписал контракт с 34-летним нападающим до конца сезона-2025/26.

– Антон рассчитывал на клуб, который борется на лидирующие позиции. Но он поговорил с Шумаковым , Антипиным и другими ребятами, которые объяснили ему, что у этого тренера (Павла Десяткова. – Спортс’‘) он будет получать удовольствие от хоккея. Тогда он поменял свою позицию. В Тольятти он поехал воодушевленный.

– Уже соскучился по игре?

– Да, ожидание давит все-таки. В «Ладу» он пошел не из-за безысходности, а потому что хочет поработать с этим тренером. Его друзья в команде играют, поэтому ему будет намного легче.

– Появилась информация, что Бурдасов подписал контракт на небольшие деньги.

– У «Лады» не было больших возможностей по деньгам, и он пошел на понижение. Он считает, что это все отобьется в будущем. Если хорошо сыграет, то сможет на следующий год получить уже другие деньги. Главное – играть в хоккей, а не ждать у моря погоды.

– Бурдасов ставит перед собой задачу вернуться на свой уровень?

– В «Барысе» он показывал хороший хоккей, был одним из лучших, выдерживал все нагрузки, в том числе «баллоны». В другой ситуации он мог бы набрать больше очков, но он все равно демонстрировал свой уровень. Ждем, что в «Ладе» он покажет себя с наилучшей стороны, – сказал Шуми Бабаев .