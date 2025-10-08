Десятков о возвращении Шумакова в «Ладу»: «Он нам поможет, если покажет такой же уровень, как два года назад»

Форвард Сергей Шумаков возвращается в «Ладу».

Об этом сообщил тренер тольяттинского клуба Павел Десятков .

«Мы пригласили Сергея , будем надеяться на его реваншистские настроения. Года два назад Серега хорошо проявлял себя. Он нам поможет, если будет показывать такой уровень», – сказал Десятков.

Шумаков выступал за «Ладу» в сезоне-2023/24, набрав 27 (15+12) очков в 52 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. 33-летний игрок пропустил прошлый сезон.