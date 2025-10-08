Десятков о возвращении Шумакова в «Ладу»: «Он нам поможет, если покажет такой же уровень, как два года назад»
Форвард Сергей Шумаков возвращается в «Ладу».
Об этом сообщил тренер тольяттинского клуба Павел Десятков.
«Мы пригласили Сергея, будем надеяться на его реваншистские настроения. Года два назад Серега хорошо проявлял себя. Он нам поможет, если будет показывать такой уровень», – сказал Десятков.
Шумаков выступал за «Ладу» в сезоне-2023/24, набрав 27 (15+12) очков в 52 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. 33-летний игрок пропустил прошлый сезон.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
