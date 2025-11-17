Артюхин о Ротенберге во главе «Динамо»: «Вариант возможен, если руководство решит. Ему достанется хорошая команда – не надо что-то перестраивать»
Бывший нападающий СКА Евгений Артюхин высказался относительно отставки Алексея Кудашова с поста главного тренера «Динамо».
– Удивлены ли вы отставкой Алексея Кудашова из «Динамо»?
– Честно, удивлен, да.
На самом деле непонятно, по каким критериям и моментам был уволен. Может быть, турнирная таблица не устроила. В принципе игра у команды более-менее стабильна.
– Вячеслав Козлов – оптимальная замена или это все же скорее временный вариант?
– Я уверен, что Вячеслав Козлов – это очень опытный специалист, хороший тренер. Он себя хорошо зарекомендовал.
Я думаю, если он останется у руля, то команда однозначно будет играть. Это уважаемый человек в хоккейном в мире. Думаю, проблем никаких не будет. У него есть свое видение игры. Он изнутри знает моменты.
– А как вам: Роман Ротенберг – главный тренер «Динамо»?
– Тут вопрос к руководству. Если они примут такое решение, то такой вариант тоже возможен.
Я считаю, что ему достанется хорошая команда. Кудашов оставил хорошую команду. Не надо будет что-то перестраивать, – сказал Евгений Артюхин.