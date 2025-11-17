Дмитрий Губерниев: «Жду, что Ротенберг возглавит «Динамо». Опытный и квалифицированный специалист. Это не только мощнейшая медийная история, но и спортивная»
Дмитрий Губерниев хотел бы назначения Романа Ротенберга тренером «Динамо».
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о вероятности назначения Романа Ротенберга на пост главного тренера «Динамо».
«Динамо» отправило Алексея Кудашова в отставку с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен Вячеслав Козлов.
«Я очень жду, что московское «Динамо» возглавит Роман Борисович Ротенберг. Он, безусловно, справится. Это будет не только мощнейшая медийная история, но и спортивная.
Ротенберг принесет пользу на посту главного тренера. Он опытный, квалифицированный специалист. Я хорошо знаком с ним. Подождем новостей от «Динамо», – сказал Губерниев.
На данный момент Ротенберг, ранее возглавлявший СКА, является членом совета директоров «Динамо».
