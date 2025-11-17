Черкас об отставке Кудашова из «Динамо»: «Вы меня ошарашили, неожиданно! Если назначат Ротенберга, он будет работать. Роман может работать»
Бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал отставку Алексея Кудашова с поста главного тренера «Динамо».
– Удивлены ли вы отставкой Алексея Кудашова из «Динамо»?
– Честно говоря, неожиданно! Я даже не знал об этом. Неожиданно.
– Вячеслав Козлов – оптимальная замена Кудашова или это все же скорее временный вариант?
– Если увольняют тренера, то на каком-то промежуточном этапе его кто-то должен заменить. Может быть, они с Козловым могут доработать, дать ему шанс.
– А как вам: Роман Ротенберг – главный тренер «Динамо»?
– Если назначат Романа, то он будет работать. Работать он может.
Честно, вы меня ошарашили (смеется). Я был не готов к такому, потому что московское «Динамо» в последнем матче выиграло. Не было предпосылок, – сказал Сергей Черкас.