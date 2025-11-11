Бобровский делит с Плантом 9-е место в истории НХЛ по числу побед (437). Вратарь «Флориды» отразил 30 из 32 бросков в матче с «Вегасом»

Сергей Бобровский делит с Жаком Плантом 9-е место в истории НХЛ по числу побед.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (3:2).

37-летний россиянин отразил 30 из 32 бросков по своим воротам. Победа стала для него 8-й в 12 играх в сезоне (89,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,68).

За карьеру в рамках регулярок у Бобровского 437 побед в 766 играх. Он догнал Жака Планта (437 побед в 837 играх) и делит с ним 9-е место среди всех вратарей в истории лиги по числу выигранных матчей.

Выше идут Мартин Бродер (691 победа в 1266 играх), Марк-Андре Флери (575 в 1051), Патрик Руа (551 в 1029), Роберто Луонго (489 в 1044), Эд Белфор (484 в 963), Хенрик Лундквист (459 в 887, лидер среди вратарей из Европы), Кертис Джозеф (454 в 943) и Терри Савчук (445 в 971).