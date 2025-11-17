Гру «перегорел» в «Тракторе» – у него накопилось недовольство, в том числе заменой Фукале на Дриджера. Руководство в шоке из-за решения тренера («Матч ТВ»)

Бенуа Гру покидает «Трактор» из-за накопившегося недовольства.

Бенуа Гру решил покинуть пост главного тренера «Трактора» из-за накопившегося недовольства.

Ранее появилась информация , что канадский специалист завершает работу в челябинском клубе.

«Да, в понедельник Гру сообщил руководству «Трактора», что покидает команду. Официальная формулировка – по семейным обстоятельствам.

На самом же деле Бен просто перегорел. У него накопилось большое недовольство. Он не согласен со многими решениями в команде – в частности, что «Трактор» отпустил вратаря Зака Фукале и вместо него взял Криса Дриджера .

Команда играет так, что Гру понял: в этом сезоне он с ней ничего не добьется и далеко в плей‑офф зайти не сможет.

Накопилось недовольство, которое в итоге выплеснулось в такое решение. Руководство «Трактора » сейчас в шоке.

Контракт Гру действовал с прошлого сезона, не был никак изменен и улучшен, несмотря на то, что «Трактор» вышел в финал Кубка Гагарина. Новое соглашение не обсуждалось. Пока руководство «Трактора» не начало искать нового тренера.

Возможно, после этой истории они вообще не захотят связываться с иностранцами. Хотя исполняющим обязанности пока остается помощник Гру – Рафаэль Рише», – сообщил источник «Матч ТВ».