Гру покидает пост главного тренера «Трактора». Команда идет 6-й на Востоке («СЭ»)

Бенуа Гру уходит из «Трактора».

Бенуа Гру покидает пост главного тренера «Трактора », сообщает «Спорт-Экспресс».

На данный момент челябинская команда занимает 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 31 балл в 28 матчах. В активе «Трактора» 13 побед и 15 поражений.

Канадский специалист проводит в КХЛ второй сезон.

В прошлом чемпионате Гру вместе с «Трактором» дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии).