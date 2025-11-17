Гру покидает пост главного тренера «Трактора». Команда идет 6-й на Востоке («СЭ»)
Бенуа Гру уходит из «Трактора».
Бенуа Гру покидает пост главного тренера «Трактора», сообщает «Спорт-Экспресс».
На данный момент челябинская команда занимает 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 31 балл в 28 матчах. В активе «Трактора» 13 побед и 15 поражений.
Канадский специалист проводит в КХЛ второй сезон.
В прошлом чемпионате Гру вместе с «Трактором» дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
