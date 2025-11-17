69

Гру покидает пост главного тренера «Трактора». Команда идет 6-й на Востоке («СЭ»)

Бенуа Гру уходит из «Трактора».

Бенуа Гру покидает пост главного тренера «Трактора», сообщает «Спорт-Экспресс».

На данный момент челябинская команда занимает 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 31 балл в 28 матчах. В активе «Трактора» 13 побед и 15 поражений.

Канадский специалист проводит в КХЛ второй сезон.

В прошлом чемпионате Гру вместе с «Трактором» дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoБенуа Гру
logoСпорт-Экспресс
logoТрактор
logoКХЛ
отставки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Фанаты «Динамо скандировали фамилию Кудашова в начале матча со «Спартаком»
9 минут назадВидео
Разин о том, давит ли на Кузнецова отсутствие голов: «Это надо у него спросить, мне это не интересно. Гораздо важнее, какую пользу он приносит команде. Меня его игра устраивает»
23 минуты назад
Владимир Пономарев: «Бобров сказал Василию Сталину: «Поставьте Тарасова тренером, все равно он ## ### играть не умеет». В итоге великим тренером стал»
28 минут назад
Кузнецов сыграл в Челябинске впервые за 11 лет. Форвард «Металлурга» получил удар клюшкой в лицо от Григоренко, игрок «Трактора» был удален на 4 минуты
39 минут назадВидео
«Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей, сегодня – 4:3 с «Трактором». Команда Разина идет 1-й на Востоке
сегодня, 16:19
КХЛ. «Ак Барс» играет с ЦСКА, «Динамо» Москва против «Спартака», «Северсталь» примет «Динамо» Минск, «Металлург» победил «Трактор»
сегодня, 16:12Live
Рыбин об уходе Гру из «Трактора»: «Тренер приехал, у него хороший контракт, топовая команда, и тут он говорит: «Ой, я эмоционально устал». Детский сад какой-то»
сегодня, 15:59
Ротенберг использовал нецензурную лексику во время матча детских команд. Поведение главного тренера «Красной машины Юниор» будет вынесено на заседание СДК ФХМ
сегодня, 15:53
Малкин об Овечкине: «Настоящий русский медведь, терминатор. Им невозможно не восхищаться. Никто не удивлен, что он достиг отметки 900 голов, это был лишь вопрос времени»
сегодня, 15:32
Бландиси о Ларионове-младшем: «Нет причин для критики его игры. У Игоря был непростой отрезок, когда он выходил с практически сломанной лодыжкой, а потом с отравлением»
сегодня, 15:11
Ко всем новостям
Последние новости
Сколько шайб забросил Овечкин, до того, как стал капитаном «Вашингтона»?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Дадонов о сборной: «У России есть одни из лучших хоккеистов мира, ни разу не игравшие на Олимпиаде. Печальная история, но мы ничего не можем сделать»
сегодня, 14:28
«Торонто» добавил Танева в долгосрочный список травмированных. Защитник выбыл после столкновения с Мичковым
сегодня, 12:47
Харт о первой игре за 22 месяца: «Это как езда на велосипеде. Поначалу все ощущалось необычно, но я быстро вернулся к рутине»
сегодня, 12:23
«Сибирь» рассталась с тренером по физподготовке. Клуб проиграл 13 матчей подряд и идет последним на Востоке
сегодня, 11:19
Маршанд набрал очки в 8 матчах «Флориды» подряд. Он побил рекорд клуба для игроков в 37+ лет, обойдя Нуиндайка и Стиллмана
сегодня, 10:57
Дэвид Паньотта: «Каролина», «Юта» и «Оттава» хотят усилиться – они главные претенденты, если появится крупная рыба. «Нью-Джерси», «Монреаль» и «Анахайм» – в меньшей степени»
сегодня, 10:13
Куинн Хьюз – 5-й защитник в истории НХЛ с 3+ ассистами в 3 матчах подряд. Капитан «Ванкувера» повторил достижение Макара, Йоси, Бурка и Коффи
сегодня, 09:29
«Даллас» перевел Дюшена и Эрни в долгосрочный список травмированных
сегодня, 09:18
«Бостон» выставил Бичера на драфт отказов. У форварда 78 матчей за клуб в прошлом сезоне
сегодня, 08:25