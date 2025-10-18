Тренин и Юров завершили матч с «Вашингтоном» с «минус 2». У Якова 7 хитов за 15:28, у Данилы 1 бросок и 40% на точке за 9:51

Яков Тренин и Данила Юров завершили матч с «Вашингтоном» с «минус 2».

«Миннесота » проиграла «Кэпиталс» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ .

28-летний форвард Тренин (15:28, 2:56 – в меньшинстве) отметился 7 силовыми приемами. В 5 играх в сезоне у него 1 (0+1) балл при полезности «минус 2».

21-летний форвард Юров (9:51, 0:50 – в большинстве) нанес 1 бросок в створ (и еще 2 раза промахнулся), применил 1 силовой прием и выиграл 40% вбрасываний (2 из 5).

В 3 играх в сезоне у него нет результативных действий при полезности «минус 3».