Тренин толкнул Наместникова головой в борт в матче «Миннесоты» и «Виннипега» на предсезонке. После этого произошла стычка, форвард «Джетс» не вернулся в игру

Яков Тренин толкнул Владислава Наместникова головой в борт.

Инцидент произошел на 54-й минуте выставочного матча между «Миннесотой» и «Виннипегом » (3:2).

Форвард «Уайлд» Тренин по итогам эпизода получил 4 минуты штрафа – 2 за толчок на борт и еще 2 за стычку с форвардом «Джетс» Габриэлем Виларди , вступившимся за партнера.

Наместников в итоге не смог продолжить игру.

Наместников забил «Миннесоте» на предсезонке. Форвард «Виннипега» выиграл 75% попыток на точке вбрасывания (9 из 12) в матче