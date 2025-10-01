Тренин толкнул Наместникова головой в борт в матче «Миннесоты» и «Виннипега» на предсезонке. После этого произошла стычка, форвард «Джетс» не вернулся в игру
Яков Тренин толкнул Владислава Наместникова головой в борт.
Инцидент произошел на 54-й минуте выставочного матча между «Миннесотой» и «Виннипегом» (3:2).
Форвард «Уайлд» Тренин по итогам эпизода получил 4 минуты штрафа – 2 за толчок на борт и еще 2 за стычку с форвардом «Джетс» Габриэлем Виларди, вступившимся за партнера.
Наместников в итоге не смог продолжить игру.
Наместников забил «Миннесоте» на предсезонке. Форвард «Виннипега» выиграл 75% попыток на точке вбрасывания (9 из 12) в матче
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
