Агент Дорофеева: «С каждым матчем он все дальше от того, чтобы приехать в КХЛ. Павел уже стал одной из звезд «Вегаса»

Агент Павла Дорофеева считает, что форвард уже стал одной из звезд «Вегаса».

В 16 матчах за «Голден Найтс» Дорофеев забросил 10 шайб и отдал одну передачу. В Фонбет Чемпионате КХЛ права на нападающего принадлежат «Трактору ».

– Дорофеев здорово начал сезон в НХЛ. Из «Трактора» пока вам по поводу Павла не звонили?

– Нет, они видят, что с каждым матчем он все дальше от того, чтобы приехать в КХЛ. Павел молодец.

До этого ему как будто искусственно не давали играть. Он мог забить и отдать в одном матче, а потом пропустить игру. А сейчас ему просто доверили должное игровое время. Он молодец, дай бог, чтобы дальше все так и продолжалось.

– Чувствуете, что Дорофеев постепенно переходит в категорию российских звезд в НХЛ?

– Наверное, еще нужно несколько сезонов провести на таком же ярком уровне, но однозначно он уже стал одной из звезд «Вегаса », – сказал агент хоккеиста Александр Черных .