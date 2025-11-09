Дмитрий Губерниев: «Дорофеев – ярчайшее открытие сезона. Он очень умный и тонко чувствующий партнеров человек»
Дмитрий Губерниев высказалсы о результативности Павла Дорофеева.
Комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру нападающего «Вегаса» Павла Дорофеева.
В 14 матчах сезона на счету Дорофеева 10 шайб и 1 передача.
«Дорофеев очень сильно начал сезон, безусловно, он ярчайшее открытие этого сезона. У нас конвейер – не один, так другой.
Дорофеев – очень талантливый молодой человек, за него можно порадоваться и пожелать идти дальше без травм. Я за ним более-менее слежу. Павел – очень умный и тонко чувствующий партнеров человек. Он молодец», – сказал Губерниев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
