Комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру нападающего «Вегаса » Павла Дорофеева.

В 14 матчах сезона на счету Дорофеева 10 шайб и 1 передача.

«Дорофеев очень сильно начал сезон, безусловно, он ярчайшее открытие этого сезона. У нас конвейер – не один, так другой.

Дорофеев – очень талантливый молодой человек, за него можно порадоваться и пожелать идти дальше без травм. Я за ним более-менее слежу. Павел – очень умный и тонко чувствующий партнеров человек. Он молодец», – сказал Губерниев.