Дорофеев сделал 2 ассиста в матче с «Сент-Луисом» – до этого в сезоне был только 1. У форварда «Вегаса» 10+3 в 17 играх
Павел Дорофеев сделал 2 результативные передачи в матче с «Сент-Луисом».
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (4:1).
На счету 25-летнего россиянина стало 13 (10+3) очков в 17 играх при полезности «минус 1». В матче с «Блюз» Дорофеев сделал больше ассистов, чем до этого в 16 матчах в текущей регулярке.
Сегодня Павел (17:45, «+1») также отметился 3 бросками в створ и 1 силовым приемом. Кроме того, он допустил 3 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
