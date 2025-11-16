Дорофеев сделал 2 ассиста в матче с «Сент-Луисом» – до этого в сезоне был только 1. У форварда «Вегаса» 10+3 в 17 играх

Павел Дорофеев сделал 2 результативные передачи в матче с «Сент-Луисом».

Форвард «Вегаса » Павел Дорофеев сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом » (4:1).

На счету 25-летнего россиянина стало 13 (10+3) очков в 17 играх при полезности «минус 1». В матче с «Блюз» Дорофеев сделал больше ассистов, чем до этого в 16 матчах в текущей регулярке.

Сегодня Павел (17:45, «+1») также отметился 3 бросками в створ и 1 силовым приемом. Кроме того, он допустил 3 потери.