Никитин о 2:3 с «Нефтехимиком»: «Усилия ЦСКА перечеркнули индивидуальные ошибки. Хотя команда должна выруливать, быть сильной»
Игорь Никитин высказался о поражении ЦСКА от «Нефтехимика».
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о причинах поражения от «Нефтехимика» (2:3) в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ.
– К сожалению, индивидуальные ошибки перечеркнули командные усилия. Хотя команда тем и должна быть сильной, чтобы выруливать индивидуальные ошибки. Мы сегодня не смогли.
– Сегодня прервалась сухая серия [Дмитрия] Гамзина. Почему поставили его, а не [Александра] Самонова?
– Мы вообще не обращаем внимания, сухая серия у него или нет. Нам нужна игра команды. Как правило, сухие матчи – заслуга вратаря и командной игры. Также Дима, как и команда, растет. Без поражений не бывает больших побед, – сказал Игорь Никитин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
