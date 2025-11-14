Никитин о 2:3 с «Нефтехимиком»: «Усилия ЦСКА перечеркнули индивидуальные ошибки. Хотя команда должна выруливать, быть сильной»

Игорь Никитин высказался о поражении ЦСКА от «Нефтехимика».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о причинах поражения от «Нефтехимика » (2:3) в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ.

– К сожалению, индивидуальные ошибки перечеркнули командные усилия. Хотя команда тем и должна быть сильной, чтобы выруливать индивидуальные ошибки. Мы сегодня не смогли.

– Сегодня прервалась сухая серия [Дмитрия] Гамзина. Почему поставили его, а не [Александра] Самонова?

– Мы вообще не обращаем внимания, сухая серия у него или нет. Нам нужна игра команды. Как правило, сухие матчи – заслуга вратаря и командной игры. Также Дима, как и команда, растет. Без поражений не бывает больших побед, – сказал Игорь Никитин.