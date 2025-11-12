Виталий Давыдов: «Гусев – лучший пример для Кузнецова. У Никиты тоже непростой характер, но Кудашов нашел к нему правильный подход»

Виталий Давыдов высказался о ситуации Евгения Кузнецова в «Металлурге».

Трехкратный олимпийский чемпион, бывший защитник «Динамо » Виталий Давыдов поделился мыслями о выступлении Евгения Кузнецова за «Металлург».

В 8 матчах нападающий набрал 5 (0+5) очков. Ранее главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин заявил , что Кузнецов находится в плохой форме и отстранил его от участия в выездной серии матчей FONBET КХЛ.

– С Дальнего Востока вернулся лидер чемпионата «Металлург» – и воссоединился со своим мастером Евгением Кузнецовым, который оставался в Магнитогорске и набирал физические кондиции в индивидуальном порядке. Как считаете, Кузнецов будет возвращен в состав?

– Знаете, у меня о нынешнем Кузнецове пока такое же мнение, как о Комтуа . И в прошлом сезоне в СКА, и в этом чемпионате в «Магнитке» он играет эпизодами. Может, не хватает физически кондиций, а может, и мотивации. Хотя изначально ход «Металлурга » мне показался очень логичным, ведь Кузнецов по манере игры отлично подходит этой команде.

Но я хорошо помню о Кузнецове и как о мастере, у него были отличные сезоны, в том числе в начале карьеры в «Тракторе». Такие таланты в КХЛ на вес золота, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы Евгений вернулся в состав и всем все доказал.

– Что для этого нужно?

– Внутренняя заряженность. И доверие от тренера – в данном случае от Андрея Разина.

– Кто мог бы стать примером для Кузнецова и Разина?

– Навскидку назову нашего лидера Никиту Гусева. Наверное, у него тоже непростой характер, но Леша Кудашов нашел к нему правильный подход. И вы посмотрите, как стабильно Гусев играет все последние сезоны, как объединяет команду и ведет за собой.

Так что сегодня именно Гусев – лучший пример для Кузнецова, тем более что они немного похожи по стилю. И, кстати, для Комтуа тоже – в плане стабильности, – сказал Давыдов.