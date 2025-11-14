Михаил Федоров о Разине: «Если видит, как кто-то стал зазнаваться, сразу закрутит гайки. Но не представляйте его тираном, он предъявляет претензии только по делу»
Нападающий «Металлурга» Михаил Федоров высказался о работе с тренером Андреем Разиным.
– Касательно темы звездняка: в «Металлурге» известный своей жесткостью Разин наверняка успешно борется с ним?
– Разумеется. Он очень строго относится к подобным проявлениям. Если видит, как кто-то стал зазнаваться, сразу закрутит гайки. И сразу становится понятно, что необходимо спуститься обратно на землю.
Но не представляйте Андрея Владимировича тираном. Он всегда предъявляет претензии только по делу и злится, когда кто-то снижает к себе требования.
– Разин вообще доверяет молодым. Как считаете, почему под его руководством они часто прогрессируют?
– Главный секрет – доверие. Он не боится выпускать на лед даже юных ребят, понимая, что те могут ошибиться. И тут уже все зависит от тебя, воспользуешься шансом или нет.
Когда появляется возможность, не надо думать, что добился всего. Требуется работать еще усерднее, – сказал 18-летний форвард «Металлурга» Федоров.