Михаил Федоров о Разине: «Если видит, как кто-то стал зазнаваться, сразу закрутит гайки. Но не представляйте его тираном, он предъявляет претензии только по делу»

Нападающий «Металлурга» Михаил Федоров высказался о работе с тренером Андреем Разиным .

– Касательно темы звездняка: в «Металлурге» известный своей жесткостью Разин наверняка успешно борется с ним?

– Разумеется. Он очень строго относится к подобным проявлениям. Если видит, как кто-то стал зазнаваться, сразу закрутит гайки. И сразу становится понятно, что необходимо спуститься обратно на землю.

Но не представляйте Андрея Владимировича тираном. Он всегда предъявляет претензии только по делу и злится, когда кто-то снижает к себе требования.

– Разин вообще доверяет молодым. Как считаете, почему под его руководством они часто прогрессируют?

– Главный секрет – доверие. Он не боится выпускать на лед даже юных ребят, понимая, что те могут ошибиться. И тут уже все зависит от тебя, воспользуешься шансом или нет.

Когда появляется возможность, не надо думать, что добился всего. Требуется работать еще усерднее, – сказал 18-летний форвард «Металлурга» Федоров.