Ротенберг пока не получал предложения возглавить «Сибирь» («Матч ТВ»)
Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг не получал предложения возглавить «Сибирь», сообщает «Матч ТВ».
Сегодня «Сибирь» отправила Вячеслава Буцаева в отставку с поста главного тренера. Клуб проиграл 11 последних матчей подряд. На данный момент «Сибирь» с 17 очками после 25 матчей занимает 11-е место в Восточной конференции.
«Официально Ротенберг пока не получил предложение возглавить хоккейный клуб «Сибирь». Но ему в комментариях в соцсетях поступают предложения и просьбы от болельщиков «Сибири» возглавить их команду», – сообщил телеканалу источник, приближенный к ситуации.
Ротенберг ранее возглавлял СКА. Он покинул клуб в межсезонье.
Ротенберг о просьбах болельщиков «Сибири» возглавить клуб: «Приятно, но я сосредоточен на сборной. В Новосибирск прилечу на Кубок Первого канала»