Ротенберг пока не получал предложения возглавить «Сибирь» («Матч ТВ»)

Роман Ротенберг не получал предложения возглавить «Сибирь».

Первый вице-президент ФХР , главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг не получал предложения возглавить «Сибирь», сообщает «Матч ТВ ».

Сегодня «Сибирь » отправила Вячеслава Буцаева в отставку с поста главного тренера. Клуб ‎проиграл 11 последних матчей подряд. На данный момент «Сибирь» с 17 очками после 25 матчей занимает 11-е место в Восточной конференции.

«Официально Ротенберг пока не получил предложение возглавить хоккейный клуб «Сибирь». Но ему в комментариях в соцсетях поступают предложения и просьбы от болельщиков «Сибири» возглавить их команду», – сообщил телеканалу источник, приближенный к ситуации.

Ротенберг ранее возглавлял СКА . Он покинул клуб в межсезонье.

Ротенберг о просьбах болельщиков «Сибири» возглавить клуб: «Приятно, но я сосредоточен на сборной. В Новосибирск прилечу на Кубок Первого канала»