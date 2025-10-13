  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Биссоннетт об игре «Торонто»: «Потрачу остаток карьеры, извиняясь перед Марнером. Я ошибался – возвращайся, детка, я не хотел причинять тебе боль»
Биссоннетт об игре «Торонто»: «Потрачу остаток карьеры, извиняясь перед Марнером. Я ошибался – возвращайся, детка, я не хотел причинять тебе боль»

Пол Биссоннетт извинился перед Митчем Марнером за свои комментарии.

Это произошло после поражения «Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (3:6).

Биссоннетт критично высказывался о Марнере по ходу прошлого плей-офф, а после его окончания заявил следующее: «Дайте Марнеру контракт на 12 млн в год или пусть он идет к черту».

«Я совершил ошибку и могу признать, что был неправ. Я просто был в ярости, а потом все выплеснулось наружу и выгнало нашего парня из города.

Я потрачу остаток своей карьеры, извиняясь перед Митчем Марнером. Детка, возвращайся, я никогда не хотел причинять тебе боль», – сказал бывший хоккеист клубов НХЛ Пол Биссоннетт на подкасте Spittin’ Chiclets.

